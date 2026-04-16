В России операторы ограничат зарубежный трафик для борьбы с обходом блокировок — СМИ

Издание РБК сообщило, что в России владельцы зарубежных каналов связи перестанут расширять их. По данным СМИ, речь идёт о 20 российских операторах.

Мораторий на введение в эксплуатацию новых каналов связи, по которым передаётся зарубежный трафик, был подписан на совещании с главой Минцифры. В издании отметили, что на обсуждении присутствовали крупные компании, среди которых были МТС, «Билайн» и «Т2 Мобайл». Цель инициативы — появление возможности у операторов самим бороться с сервисами по обходу блокировок.

Сами компании смогут фильтровать трафик, который в Сети выглядит как зарубежный. У них также появится возможность повысить стоимость доступа к иностранным сервисам. В РБК также добавили, что сроки действия моратория пока неизвестны.

О борьбе с сервисами по обходу блокировок:
Российские маркетплейсы начали борьбу с методами обхода блокировок
