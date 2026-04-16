Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Фильм Отец (2026): дата выхода, когда выйдет, трейлер

Трейлер военной драмы «Отец» про события 1942 года — выход 7 мая
Компания «НМГ Кинопрокат» представила трейлер фильма «Отец». Изначально военную драму продемонстрируют на 48-м Московском международном кинофестивале 17 апреля. Премьера ленты в российском прокате состоится 7 мая.

Видео доступно во VK-канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Сюжет картины развернётся во времена Великой Отечественной войны в 1942 году. Сибирский охотник Гавриил Собинов узнаёт, что его сын Семён числится пропавшим без вести. Гавриил уходит добровольцем на фронт в надежде найти сына живым. Оказавшись на передовой, он возглавляет группу снайперов, и теперь ему предстоит научить молодых бойцов сражаться.

Главные роли в ленте сыграли Илья Шакунов («Любовь Советского Союза»), Владислав Тирон («Триггер»), Роман Васильев («Пророк. История Александра Пушкина») и другие актёры. Режиссёром выступил Павел Иванов — автор сериалов «Тихая гавань» и «Вне конкуренции».

Паттинсон и Зендея убивают любовь: почему стоит смотреть фильм «Вот это драма»
