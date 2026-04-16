Большой трейлер фильма «Джек Райан: Призрачная война» с Джоном Красински — выход 20 мая

Компания Amazon представила большой трейлер фильма «Джек Райан: Призрачная война». Продолжение знаменитого сериала выйдет 20 мая на стриминговом сервисе Prime Video.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Сюжет боевика развернётся в Европе и на Ближнем Востоке. Лента вновь расскажет историю агента ЦРУ Джека Райана, который сталкивается с новой мировой угрозой. Сначала он отказывается браться за опасное дело, после чего всё же решает вернуться к работе.

Главные роли сыграли Джон Красински («Офис»), Уэнделл Пир («Счастливый случай»), Майкл Келли («Законопослушный гражданин»), Сиенна Миллер («Слоёный торт») и другие актёры. Режиссёром полнометражного фильма выступил Эндрю Бернштейн — именно он был исполнительным продюсером и постановщиком второго сезона «Джека Райана».