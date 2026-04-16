Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Первый кадр мультфильма «Чарли против Шоколадной фабрики» от Sony — выход в 2027 году

Компании Netflix и Sony Pictures Imagework представили первый кадр мультфильма «Чарли против Шоколадной фабрики». Анимационную картину планируют выпустить в 2027 году.

Фото: Netflix/Sony Pictures

Лента расскажет альтернативную версию знаменитой истории. Владелец шоколадной фабрики Вилли Вонка выходит из тюрьмы, в которой оказался из-за того, что превратил ребёнка в чернику. Он возвращается на предприятие, но его планам мешают повзрослевший Чарли и его друзья — они хотят выкрасть знаменитый батончик Wonka, чтобы получить за него солидный куш.

Вилли Вонку озвучит звезда «Реальных упырей» и «Кролика Джоджо» Тайка Вайтити. Голос Чарли подарит актёр Кит Коннор, известный по сериалам «Трепет сердца» и «Тёмные начала». Авторами проекта выступают Илэйн Боган («Драконы: Гонки по краю») и Джаред Штерн («Суперпитомцы»).

