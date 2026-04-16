Карты, морские сражения и рейтинг: детали поддержки Battlefield 6 в 2026 году

Компания Electronic Arts раскрыла информацию о предстоящих обновлениях в игре Battlefield 6. Разработчики также представили трейлер будущих апдейтов, запланированных на 2026 год.

Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

В мае в шутере стартует третий сезон. Вместе с ним в игру добавят две большие карты из предыдущих частей: Gairo Bazaar (из Battlefield 3) и Railway to Golmud (из Battlefield 4). Помимо этого, в королевской битве RedSec появятся рейтинговые сессии и одиночный режим.

Четвёртый сезон в Battlefield 6 выпустят уже в июле. В шутере станут доступны морские сражения на картах Tsuru Reef и Wake Island. Такие же битвы появятся и в RedSec. Кроме того, разработчики добавят динамические погодные эффекты.

Осенью в игре стартует пятый сезон. Пока известно только то, что вместе с ним в шутере появятся три новые карты. Информацию о будущих обновлениях раскроют ближе к выходу.

