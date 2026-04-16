Дамы вперёд, Нетфликс (2026): дата выхода, когда выйдет, где смотреть, трейлер

Трейлер комедии «Дамы вперёд» со звездой «Бората» Сашей Бароном Коэном — выход 22 мая
Комментарии

Компания Netflix представила трейлер фильма Ladies First («Дамы прежде всего»). Премьера комедии на стриминговом сервисе состоится 22 мая.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

По сюжету, главным героем выступает Дэмиен — бабник, который в один момент оказывается в параллельном мире, где всем управляют женщины. Теперь ему предстоит смириться с тем, что бывшая коллега стала его начальницей.

Главную роль исполнил звезда фильмов «Борат» и «Диктатор» Саша Барон Коэн. Вместе с ним в ленте также сыграла Розамунд Пайк («Исчезнувшая»). Режиссёром выступила Теа Шеррок — постановщица популярных картин «До встречи с тобой» и «Злобные маленькие письма».

О другом популярном фильме:
«Проект «Конец света» — фильм с Гослингом, который трогает сильнее, чем «Интерстеллар»
