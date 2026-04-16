Paramount расследует слив мультфильма «Аватар: Последний маг воздуха» в Сеть

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что компания Paramount проведёт расследование насчёт слива мультфильма «Аватар: Последний маг воздуха» в Сеть. Авторы намерены выяснить, из-за кого анимационная картина появилась в онлайне за полгода до премьеры.

По данным СМИ, компания уже провела предварительное расследование. Paramount исключила возможность того, что утечка вызвана уязвимостью в её системах безопасности. Фрагменты картины всё ещё удаляют с различных площадок из-за нарушения авторских прав.

Отрывки из мультфильма «Аватар: Последний маг воздуха» появились в Сети 12 апреля. Позднее анонимный автор под ником X ImStillDissin слил полную версию картины, хоть и без законченных спецэффектов. Официальная премьера ленты состоится 9 октября на стриминговом сервисе Paramount Plus.

