Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анонс Metro 2039 — продолжения игры по серии «Метро»

Анонс Metro 2039 — продолжения игры по серии «Метро»
Комментарии

16 апреля состоялся офциальный анонс игры Metro 2039. Релиз продолжения постапокалиптической серии состоится уже зимой.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат 4A Games.

Местом действия будущей игры вновь станет Москва. Сюжет проекта развернётся в 2039 году, спустя три года после событий «Метро: Исход». Это будет первая полноценная часть в серии за семь лет — предыдущая выходила ещё до релиза современных консолей.

Metro 2039 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. За разработку отвечает студия 4A Games — авторы предыдущих частей серии. В написании сценария также принял участие автор оригинальных книг Дмитрий Глуховский*.

* — внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android