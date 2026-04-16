Умер актёр Александр Мортон, голос Золтана из «Ведьмака 3»

Умер актёр Александр Мортон, голос Золтана из «Ведьмака 3»
16 апреля стало известно о смерти шотландского актёра Александра Мортона. Мужчине был 81 год.

Александр Мортон больше всего известен по участию в британских фильмах и телешоу. Актёр сыграл одну из главных ролей в сериале «Хозяин долины», появлялся в «Лютере» и «Шетланде». Кроме того, артист запомнился своей озвучкой видеоигр — его голос можно услышать в Heavenly Sword и Viking: Battle for Asgard.

Однако геймерам Александр Мортон запомнился по роли Золтана в серии игр «Ведьмак». Мужчина озвучил краснолюда во второй части и культовой «Дикой охоте» на английском языке. Как рассказал племянник артиста, Мортону очень нравился персонаж благодаря его харизме и любви к ругательствам.

