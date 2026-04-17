Научно-фантастическая игра Pragmata от Capcom вышла на ПК и консолях
Прошедшей ночью состоялся релиз научно-фантастической игры Pragmata. Она вышла в полночь на PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. А сегодня утром тайтл стал доступен на ПК.
Главным героем Pragmata выступает космонавт Хью, который находится на исследовательской станции вместе с девочкой-андроидом по имени Диана. Им предстоит объединить усилия, чтобы победить злобный ИИ и наконец вернуться вместе на Землю.
Pragmata, как отмечали критики, представляет собой линейный экшен, в котором сделан упор на историю, главных героев и простоту механик. Проходится Pragmata быстро, однако игра всё равно довольно глубокая и цепляющая.
