Появилось описание сюжета «Мстителей: Судный день»
Поделиться
На CinemaCon представители Marvel Studios, включая Кевина Файги, презентовали фильм «Мстители: Судный день». Вместе с этим поделились и его описанием сюжета, хоть и совсем коротким.
Герои из трёх различных вселенных столкнутся на пути и встретятся лицом к лицу с экзистенциальной угрозой, какой им ещё никогда не доводилось переживать.
В описании речь идёт, конечно же, о Докторе Думе, которого сыграл Роберт Дауни-младший. Люди Икс, Мстители и Фантастическая четвёрка объединят силы, чтобы одолеть могучего противника. Потом события ленты приведут к «Мстителям: Секретные войны», которые выйдут в декабре 2027 года.
«Судный день» выпустят 18 декабря.
Комментарии
- 17 апреля 2026
-
09:14
-
09:06
-
08:58
-
08:51
-
08:47
-
08:40
- 16 апреля 2026
-
22:13
-
21:45
-
20:56
-
20:43
-
20:38
-
20:19
-
19:44
-
19:13
-
19:00
-
18:44
-
18:17
-
17:47
-
17:21
-
17:02
-
16:38
-
16:14
-
16:12
-
15:51
-
15:21
-
14:49
-
14:24
-
14:06
-
13:59
-
13:49
-
13:32
-
13:24
-
13:12
-
13:10
-
13:04