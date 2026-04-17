Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появилось описание сюжета «Мстителей: Судный день»

Комментарии

На CinemaCon представители Marvel Studios, включая Кевина Файги, презентовали фильм «Мстители: Судный день». Вместе с этим поделились и его описанием сюжета, хоть и совсем коротким.

Герои из трёх различных вселенных столкнутся на пути и встретятся лицом к лицу с экзистенциальной угрозой, какой им ещё никогда не доводилось переживать.

В описании речь идёт, конечно же, о Докторе Думе, которого сыграл Роберт Дауни-младший. Люди Икс, Мстители и Фантастическая четвёрка объединят силы, чтобы одолеть могучего противника. Потом события ленты приведут к «Мстителям: Секретные войны», которые выйдут в декабре 2027 года.

«Судный день» выпустят 18 декабря.

Комментарии
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android