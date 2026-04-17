Боевик «Сердце зверя» с Брэдом Питтом выйдет осенью

Комментарии

В Variety раскрыли окно выхода в зарубежный прокат фильма «Серцде зверя» с Брэдом Питтом в главной роли. Если верить данным, картину начнут показывать осенью, но точную дату пока не назвали.

Картина расскажет о бывшем солдате армейского спецназа и его отставной боевой собаке, которые борются за выживание после авиакатастрофы в суровой пустыне Аляски. Сценаристом фильма выступил Камерон Александр.

Полный актёрский состав и другие детали сюжета не раскрываются. Известно, что в ленте также сыграли Дж. К. Симмонс и Анна Лэмб. Режиссёром выступит автор «Пчеловода» Дэвид Эйера, а сам Питт стал одним из продюсеров.

