Боевик «Сердце зверя» с Брэдом Питтом выйдет осенью
Поделиться
В Variety раскрыли окно выхода в зарубежный прокат фильма «Серцде зверя» с Брэдом Питтом в главной роли. Если верить данным, картину начнут показывать осенью, но точную дату пока не назвали.
Картина расскажет о бывшем солдате армейского спецназа и его отставной боевой собаке, которые борются за выживание после авиакатастрофы в суровой пустыне Аляски. Сценаристом фильма выступил Камерон Александр.
Полный актёрский состав и другие детали сюжета не раскрываются. Известно, что в ленте также сыграли Дж. К. Симмонс и Анна Лэмб. Режиссёром выступит автор «Пчеловода» Дэвид Эйера, а сам Питт стал одним из продюсеров.
Комментарии
- 17 апреля 2026
-
09:14
-
09:06
-
08:58
-
08:51
-
08:47
-
08:40
- 16 апреля 2026
-
22:13
-
21:45
-
20:56
-
20:43
-
20:38
-
20:19
-
19:44
-
19:13
-
19:00
-
18:44
-
18:17
-
17:47
-
17:21
-
17:02
-
16:38
-
16:14
-
16:12
-
15:51
-
15:21
-
14:49
-
14:24
-
14:06
-
13:59
-
13:49
-
13:32
-
13:24
-
13:12
-
13:10
-
13:04