Вышел дебютный трейлер «Созвездия пса» Ридли Скотта с Джейкобом Элорди
20th Century Studios опубликовала первый трейлер «Созвездия пса» Ридли Скотта с Джейкобом Элорди в одной из главных ролей.
Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат 20th Century Studios.
Лента выступит экранизацией одноимённого романа Питера Хеллера. Проект расскажет про пилота Хига, который в мире постапокалипсиса ищет ресурсы для выживания на своём самолёте. Помогают ему выживать сосед Бэнгли и собака Джаспер.
В картине также сыграли Джош Бролин («Дюна»), Маргарет Куолли («Субстанция»), Гай Пирс («Король говорит!») и другие актёры. Постапокалиптическая картина выйдет в мировом прокате 28 августа.
