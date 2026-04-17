Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag выйдет 9 июля — инсайдер

Известный инсайдер индустрии Том Хендерсон рассказал, что ремейк Assassin's Creed 4: Black Flag выйдет 9 июля. А 16 апреля, то есть вчера, для блогеров и журналистов провели 30-минутный показ игры.

Анонс игры ожидался на этой неделе, но Хендерсон отметил, что если игру не представят сегодня (в пятницу), то анонс отложили до периода с 20 по 24 апреля. Также в Сети появился первый арт ремейка, на котором можно увидеть Эдварда.

Фото: Ubisoft

О существовании ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag инсайдеры сообщали на протяжении последних лет. По их данным, новая версия пиратского экшена по механикам будет похожа на оригинал, а RPG-системы из последних частей серии не добавляли.

