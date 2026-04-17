Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
В повторные показы «Мстителей: Финал» войдут вырезанные сцены и другие эпизоды — Marvel

В декабре компания Marvel анонсировала повторный релиз фильма «Мстители: Финал». Повторный прокат ленты приурочен к выходу фильма «Мстители: Судный день», будущего блокбастера студии.

Спустя несколько месяцев на фестивале CinemaCon 2026 в компании уточнили, что это будет не просто повторный показ. В будущую версию ленты попадут новые сцены и удалённые эпизоды, которые не вошли в финальный монтаж картины 2019 года. О каких сценах идёт речь, неизвестно.

Релиз «Мстителей: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. В ленте сыграют многие актёры из «Финала», а Роберт Дауни-младший воплотит роль главного злодея ленты Доктора Дума. В декабре 2027-го зрителей также ждут «Мстители: Секретные войны», официальных деталей о которых пока нет.

Материалы по теме
Почти Сол Гудман из мира IT. Впечатления от сериала «Дерзость»
Почти Сол Гудман из мира IT. Впечатления от сериала «Дерзость»
