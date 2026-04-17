Сидни Суини снимется в триллере по роману «Смотритель»

По данным The Hollywood Reporter, Сидни Суини, звезда «Эйфории» и «Горничной», сыграет главную роль в триллере «Смотритель», основанном на готовящемся к выходу романе Маркуса Кливера.

В книге рассказывается о молодой женщине по имени Мэйси Маллинз, которая с трудом сводит концы с концами. Она откликается на объявление о трёхдневной работе с достойной оплатой в глуши Орегона. В результате Мэйси попадает в кошмар наяву и сталкивается с настоящим кошмаром.

Картину выпустит Universal Pictures, а её режиссёром и сценаристом выступит Дэвид Брукнер. Информации о том, когда ленту выпустят, пока не появляется.