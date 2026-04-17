Сидни Суини снимется в триллере по роману «Смотритель»
Поделиться
По данным The Hollywood Reporter, Сидни Суини, звезда «Эйфории» и «Горничной», сыграет главную роль в триллере «Смотритель», основанном на готовящемся к выходу романе Маркуса Кливера.
В книге рассказывается о молодой женщине по имени Мэйси Маллинз, которая с трудом сводит концы с концами. Она откликается на объявление о трёхдневной работе с достойной оплатой в глуши Орегона. В результате Мэйси попадает в кошмар наяву и сталкивается с настоящим кошмаром.
Картину выпустит Universal Pictures, а её режиссёром и сценаристом выступит Дэвид Брукнер. Информации о том, когда ленту выпустят, пока не появляется.
Комментарии
- 17 апреля 2026
-
14:02
-
13:49
-
13:37
-
13:19
-
13:12
-
13:01
-
12:59
-
12:04
-
11:00
-
10:34
-
09:53
-
09:14
-
09:06
-
08:58
-
08:51
-
08:47
-
08:40
- 16 апреля 2026
-
22:13
-
21:45
-
20:56
-
20:43
-
20:38
-
20:19
-
19:44
-
19:13
-
19:00
-
18:44
-
18:17
-
17:47
-
17:21
-
17:02
-
16:38
-
16:14
-
16:12
-
15:51