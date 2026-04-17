Шутер Call of Duty: Warzone Mobile закрыли спустя два года после релиза

Компания Activision объявила о закрытии онлайн-игры Call of Duty: Warzone Mobile. Мобильную королевскую битву навсегда отключили от серверов сегодня, 17 апреля, спустя два года после запуска.

В Activision отметили, что сам факт выхода Call of Duty Warzone на iOS и Android уже можно назвать большим достижением, однако шутер не оправдал финансовых ожиданий руководства компании.

Мы приняли окончательное решение прекратить доступ к Call of Duty: Warzone Mobile. Хотя мы гордимся тем, что смогли перенести Call of Duty: Warzone на мобильные устройства в аутентичном виде, к сожалению, игра не оправдала наших ожиданий среди игроков, которые предпочитают мобильные устройства, как это происходило с аудиторией на ПК и консолях.

Call of Duty: Warzone Mobile вышла 20 марта 2024 года на iOS и Android. Это королевская битва, где игроки должны остаться последним выжившим на карте, где игровая зона постепенно уменьшается. Сейчас по франшизе также существует другая мобильная игра — Call of Duty: Mobile. Её поддержка продолжается.

