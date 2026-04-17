Фильм Мортал Комбат 2 (2026) — дата выхода в России, когда выйдет в кинотеатрах, где смотреть

Фильм «Мортал Комбат 2» выйдет в кинотеатрах России 14 мая
8 мая состоится мировая премьера фильма «Мортал Комбат 2». Экранизация культовой серии видеоигр выйдет в мировых кинотеатрах, однако до России лента так и не доберётся из-за ухода студии Warner Bros.

Тем временем российские кинотеатры уже назвали дату неофициального релиза ленты в стране. Боевик выйдет в России 14 мая — спустя неделю после раннего запуска в странах ближнего зарубежья. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. До некоторых киносетей лента доберётся в субботу, 16 мая.

В «Мортал Комбат 2» чемпионы Земного царства вступят в схватку друг с другом, чтобы победить в кровавом турнире. В этот раз к ним присоединяется знаменитый Джонни Кейдж — звезда боевиков и превосходный боец. Вместе герои должны предотвратить тёмное правление Шао Кана раз и навсегда. Главные роли в фильме сыграли Карл Урбан («Пацаны»), Льюис Тан («Дэдпул и Росомаха»), Хироюки Санада («Сёгун»), Джессика Макнэми («Пианино») и другие актёры.

Жёсткая тюремная драма с Петровым. Почему стоит смотреть «Коммерсанта»?
