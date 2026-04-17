Расписание выхода фантастического сериала «Радар»
Уже 24 апреля состоится премьера сериала «Радар». Сюжет шоу развернётся в 1988 году, когда в окрестностях небольшого советского городка падает загадочный объект. Шестиклассники Лёха, Толя и Сёма отправляются на поиски метеорита в предвкушении славы и известности. Во время блужданий по лесу Лёха теряется. Его поиски в лесу силами милиции запускают цепь событий, которые приводят к контакту одного из местных жителей с чем-то очень странным.
В первый сезон шоу войдёт девять эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 5 июня.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|24 апреля
|2-я серия
|24 апреля
|3-я серия
|24 апреля
|4-я серия
|1 мая
|5-я серия
|8 мая
|6-я серия
|15 мая
|7-я серия
|22 мая
|8-я серия
|29 мая
|9-я серия
|5 июня
