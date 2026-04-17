Сериал Радар от Окко (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода фантастического сериала «Радар»
Уже 24 апреля состоится премьера сериала «Радар». Сюжет шоу развернётся в 1988 году, когда в окрестностях небольшого советского городка падает загадочный объект. Шестиклассники Лёха, Толя и Сёма отправляются на поиски метеорита в предвкушении славы и известности. Во время блужданий по лесу Лёха теряется. Его поиски в лесу силами милиции запускают цепь событий, которые приводят к контакту одного из местных жителей с чем-то очень странным.

В первый сезон шоу войдёт девять эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 5 июня.

Расписание выхода сериала «Радар» от Okko

ЭпизодДата выхода
1-я серия24 апреля
2-я серия24 апреля
3-я серия24 апреля
4-я серия1 мая
5-я серия8 мая
6-я серия15 мая
7-я серия22 мая
8-я серия29 мая
9-я серия5 июня
