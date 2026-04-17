«Создают инструмент слежки»: Павел Дуров — о приложении ЕС для проверки возраста

«Создают инструмент слежки»: Павел Дуров — о приложении ЕС для проверки возраста
Создатель мессенджера «Телеграм» Павел Дуров рассказал о взломе приложения для проверки возраста пользователей социальных сетей, созданного в Евросоюзе. Соответствующий пост он опубликовал в своём телеграм-канале.

По словам бизнесмена, ЕС хочет ввести обязательные проверки личности тех, кто использует соцсети, и запретить доступ для людей младше 18 лет. Дуров отметил, что на следующий день после презентации такого приложения сервис взломали всего за две минуты. Он уверен, что сделали это намеренно — чтобы потом отменить конфиденциальность приложения и создать инструмент слежки за жителями.

Европейская комиссия потратила более года на разработку «приложения для проверки возраста». Сегодня это приложение было взломано всего за 2 минуты. Их приложение для проверки возраста было взломано намеренно — оно доверяло устройству (а это мгновенный провал). Если только ЕС не управляют клоуны, вот их реальный план — отменить конфиденциальность, чтобы «исправить» приложение. Результат — инструмент слежки, продаваемый как «уважающий конфиденциальность».

Дуров также заявил, что власти хотят с помощью хитрой махинации превратить приложение для проверки возраста в механизм слежки за всеми европейцами. Ранее замглавы Еврокомиссии по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен отметила, что новая система основана лишь на анализе сетевых данных.

Дуров — о замедлении «Телеграма»:
«Конкуренция — движущая сила инноваций»: Павел Дуров — о замедлении «Телеграма» в России
