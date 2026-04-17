В EA Sports FC 26 началось событие «Команда сезона» с игроками из МЛС и Серии А

17 апреля в EA Sports FC 26 началось крупное событие «Команда сезона» (Team Of The Season — TOTS). В режиме Ultimate Team появились усиленные карточки лучших футболистов, особенно проявивших себя в последние девять месяцев. Их можно получить в наборах или приобрести на трансферном рынке за внушительную сумму.

Со стартом ивента в FC 26 доступны команды лучших игроков из четырёх чемпионатов: итальянской Серии А, американской МЛС, нидерландской Эредивизии и некоторых спортсменов из других европейских чемпионатов.

Первая часть «Команды сезона» в EA Sports FC 26 будет доступна до 24 апреля. После этого в игру добавят лучших игроков из АПЛ, Бундеслиги, Саудовской Аравии, Лиги 1, Ла Лиги и других чемпионатов. Сборник из лучших игроков TOTS появится в игре 22 мая.