Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
В Мультиплеер Героев: Olden Era можно будет сыграть бесплатно 22 апреля

Тест мультиплеера Heroes of Might and Magic: Olden Era пройдёт 22 апреля
Студия Unfrozen объявила о проведении тестирования мультиплеера для игры Heroes of Might and Magic: Olden Era. Опробовать онлайн-режим новой части культовых «Героев» можно будет 22 апреля в Steam.

Сам стресс-тест пройдёт с 12:00 до 00:00 мск. Участие станет доступно для всех желающих — чтобы поиграть в мультиплеер «Героев», нужно будет скачать демоверсию. Разработчики проведут тестирование, чтобы проверить серверы перед запуском.

Heroes of Might and Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе уже 30 апреля. На старте игрокам будут доступны шесть фракций, вступительный акт сюжетной кампании, отдельные сражения с ботами и мультиплеер в трёх режимах. Проект пробудет в раннем доступе около года, после чего релиз игры также состоится и на консолях.

О другой популярной видеоигре:
Матерщина и мемный гусь: как история Atomic Heart закончилась в «Крови на Хрустале»
Матерщина и мемный гусь: как история Atomic Heart закончилась в «Крови на Хрустале»
