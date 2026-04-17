Тест мультиплеера Heroes of Might and Magic: Olden Era пройдёт 22 апреля

Студия Unfrozen объявила о проведении тестирования мультиплеера для игры Heroes of Might and Magic: Olden Era. Опробовать онлайн-режим новой части культовых «Героев» можно будет 22 апреля в Steam.

Сам стресс-тест пройдёт с 12:00 до 00:00 мск. Участие станет доступно для всех желающих — чтобы поиграть в мультиплеер «Героев», нужно будет скачать демоверсию. Разработчики проведут тестирование, чтобы проверить серверы перед запуском.

Heroes of Might and Magic: Olden Era выйдет в раннем доступе уже 30 апреля. На старте игрокам будут доступны шесть фракций, вступительный акт сюжетной кампании, отдельные сражения с ботами и мультиплеер в трёх режимах. Проект пробудет в раннем доступе около года, после чего релиз игры также состоится и на консолях.