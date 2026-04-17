Вышел 15-й эпизод «Больницы Питт» — второй сезон завершён

17 апреля состоялась премьера 15-го эпизода сериала «Больница Питт». На этом второй сезон завершился — все серии доступны для просмотра на стриминговом сервисе HBO Max.

Шоу рассказывает о будничной смене сотрудников отделения неотложной помощи в Питтсбурге, где каждый эпизод — это час из жизни героев. Сюжет второго сезона разворачивается в День независимости США, который празднуют 4 июля.

Создателем «Больницы Питт» выступает Р. Скотт Геммилл, один из авторов культового сериала «Скорая помощь». Первый сезон шоу вышел в начале 2025 года и установил рекорд стримингового сервиса HBO Max по росту аудитории. Проект высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb он получил 8,9 балла из 10. Второй сезон побил рекорд первого по просмотрам, а создатели шоу уже работают над продолжением.