Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Рогалик Slay the Spire 2 получил большой патч со множеством улучшений

Комментарии

Студия Mega Crit выпустила первый крупный патч для карточного рогалика Slay the Spire 2. Апдейт уже доступен для скачивания в Steam.

Вместе с обновлением в игре появилась переработанные ключевые системы и прогрессия. Авторы улучшили генерацию карты, а также поменяли некоторые элементы у героев. Кроме того, переработке подверглись и противники — теперь босс Doormaker стал слабее и не накладывает отрицательные эффекты.

В рогалик добавили пять новых стартовых способностей. Среди них есть Winged Boots, который даёт возможность игнорировать ограничения маршрута три раза, а также Phial Holster — он предоставляет преимущество в начале сессии.

Slay the Spire 2 — это продолжение культового карточного рогалика, вышедшего в 2019 году. В нём необходимо забраться на самый высокий шпиль, пройдя множество комнат в трёх локациях, наполненных разными монстрами, боссами и секретами. Игра пробудет в раннем доступе чуть больше года, после чего её также выпустят на консолях. Ранее стало известно, что продажи проекта достигли 5,3 млн копий за месяц.

О другой популярной видеоигре:
Матерщина и мемный гусь: как история Atomic Heart закончилась в «Крови на Хрустале»
Матерщина и мемный гусь: как история Atomic Heart закончилась в «Крови на Хрустале»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android