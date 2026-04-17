«Мы должны стать друзьями». Сандра Буллок — об использовании ИИ в кино

На саммите американского телеканала CNBC выступила знаменитая актриса Сандра Буллок («Гравитация»). Она рассказала о своём отношении к использованию искусственного интеллекта при создании фильмов.

Актриса прокомментировала появление в Сети ИИ-роликов, где она изображена в образе своей героини из предстоящего фильма «Практическая магия 2». Буллок отметила, что представители киноиндустрии должны принимать нейросети, ведь от них уже не избавиться. Артистка также отметила, что авторам фильмов нужно понять, как использовать ИИ во благо.

Мы должны наблюдать за ИИ. Должны понимать и принимать его. Должны использовать его действительно конструктивно и творчески, стать друзьями. Имею в виду, мы должны быть невероятно осторожны и внимательны к нему, потому что есть люди, которые будут использовать его во зло, а не во благо. Но чувствую, что для него есть место. Мы должны просто быть друзьями в каком-то мрачном смысле.

Ранее об использовании ИИ в кино высказался знаменитый режиссёр Стивен Содерберг («11 друзей Оушена»). Он заявил, что нейросети — это просто новый инструмент, которым он хочет воспользоваться. Поэтому постановщик применяет искусственный интеллект для создания документального фильма о Джоне Ленноне из группы The Beatles.

Содерберг рассказал о своём отношении к ИИ:
