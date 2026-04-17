Фильм «Проекта «Конец света» выйдет в онлайне нескоро — из-за успеха в прокате

Один из режиссёров фильма «Проекта «Конец света» Кристофер Миллер объявил о продлении проката ленты. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети X.

По словам постановщика, в ближайшее время научно-фантастическая картина не появится на стриминговых сервисах. Всё потому что компания Amazon MGM приняла решение о продлении кинотеатрального проката. Миллер отметил, что фильм создан специально, чтобы смотреть его на большом экране.

Amazon MGM продлевает эксклюзивный прокат фильма «Проекта «Конец света» в кинотеатрах, поэтому в ближайшее время он не появится на стриминговых платформах. Этот фильм нужно смотреть на большом экране. Поскольку в эти выходные на одну неделю возобновится показ в формате IMAX, запланируйте поход в кинотеатр прямо сейчас! Пригласите друзей и близких. Это незабываемое событие, которым можно поделиться с другими.

«Проекта «Конец света» рассказывает историю учителя Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. На своём пути герой встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи. Общие сборы ленты превысили $ 500 млн, это уже самый успешный фильм студии Amazon MGM.

«Проект «Конец света» — фильм с Гослингом, который трогает сильнее, чем «Интерстеллар»
