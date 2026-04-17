В Marvel Rivals добавили Женщину-кошку и временное событие
Студия NetEase объявила о старте второй половины седьмого сезона в онлайн-игре Marvel Rivals. Обновление уже доступно на PlayStation 5, Xbox Series и ПК.

Фото: NetEase

Главной особенностью апдейта стало появление Женщины-кошки — знаменитой героини Marvel, которая тесно связана с Человеком-пауком. Она способна активировать командную способность для Капитана Америка и Белой Лисы.

Вместе с обновлением, в игре также началось временное событие «День открытых дверей университета Эмпайр-Стейт» — выполняя его, пользователи получат скины на Мантис, Девушку-белку и Псайлок. Само событие продлится до 12 июня.

Вторая половина седьмого сезона в Marvel Rivals закончится 15 мая. Во время ивента в игру также добавили возможность покупать дополнительные костюмы, новые наборы граффити и возвращение боевого пропуска второго сезона.

О другой популярной видеоигре:
Возвращение в Москву, новый герой, только трагедия. Первые подробности Metro 2039
Возвращение в Москву, новый герой, только трагедия. Первые подробности Metro 2039
