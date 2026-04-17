Сериал «Заложник» про Сирию от авторов «Нулевого пациента» стартует 25 апреля — трейлер

Портал «Кинопоиск» раскрыл дату выхода сериала «Заложник». Драма старутет в онлайн-кинотеатре уже 25 апреля. Авторы также представили трейлер проекта.

Лента расскажет историю успешного финансового аналитика Максима, чья сестра Нина пропадает на Ближнем Востоке и оказывается в плену. Макс вынужден отправиться в Сирию, где его похищают повстанцы. Чтобы спастись, он заключает сделку с лидером террористической группы Саидом. Макс начинает зарабатывать для него миллионы, но постепенно всё больше запутывается в местных реалиях.

Главные роли в сериале исполнили Максим Матвеев («Триггер»), Дарья Авратинская («Молодёжка»), Артём Быстров («Дурак») и другие актёры. Сценаристом выступили Андрей Цибульский («Триггер») и Сергей Попов («ГДР»). Производством драмы занималась кинокомпания «Лунапарк» при участии «Плюс Студии» во главе с автором идеи и креативным продюсером Александрой Ремизовой — ранее они работали над «Нулевым пациентом» и «Играми». Съёмки проходили в ОАЭ, Турции и России.