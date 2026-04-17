Team Spirit прошла в полуфинал IEM Rio 2026 после победы над MOUZ

Российский коллектив Team Spirit разгромил MOUZ в четвертьфинале IEM Rio 2026 в Counter-Strike 2. Матч завершился со счётом 2:0 — 13:5 на Dust2 и 13:8 на Mirage.

CS 2. Intel Extreme Masters Rio 2026 . 1/4 финала
17 апреля 2026, пятница. 18:00 МСК
MOUZ
Окончен
0 : 2
Team Spirit

Лучшим игроком встречи стал Андрей tN1R Татаринович с общим KD 39-18 при рейтинге 1,86. Данил donk Крышковец завершил серию с KD 35-23.

Благодаря победе Team Spirit прошла в полуфинал турнира, где вновь встретится с Team Falcons. MOUZ же покинула турнир пятом-шестом местах и заработала $ 12,5 тыс.

Игровой день продолжит матч между Natus Vincere и Team Vitality, который пройдёт в 21:15 мск. Победитель встретится с FURIA в полуфинале.

IEM Rio 2026 проходит с 13 по 19 апреля. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 300 тыс.

Материалы по теме
Karrigan покинет FaZe Clan в CS 2 — инсайдер
