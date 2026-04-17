Netflix добавит вертикальные видео в духе TikTok в конце апреля

Издание TechCrunch сообщило, что компания Netflix планирует добавить вертикальную видеоленту в своё приложение. Новая функция появится на стриминговом сервисе до конца апреля.

Тестирование вертикальных видео началось ещё в 2025 году. Функция в духе другого популярного приложения TikTok добавит возможность смотреть различные ролики, подкасты, а также позволит ознакомиться с актуальным списком сериалов и фильмов компании.

Netflix также планирует широко использовать искусственный интеллект для создания контента и рекламы. Один из генеральных директоров компании Грегори Питерс уверен, что нейросети позволят быстрее внедрять рекомендации для пользователей. Ранее стриминговый сервис приобрел InterPositive — компанию, которая принадлежала актёру Бену Аффлеку и занимается созданием ИИ-контента.