FalleN завершит карьеру в Counter-Strike 2 в конце 2026 года

34-летний бразильский киберспортсмен Габриэль FalleN Толедо на сцене IEM Rio 2026 объявил, что завершит карьеру в конце 2026 года.

FalleN поблагодарил семью, фанатов и организацию FURIA с тиммейтами за поддержку.

Я здесь, чтобы пригласить вас присоединиться ко мне в этом путешествии ещё на 247 дней. Нам многое предстоит сделать вместе, после этого у меня будет возможность заняться с вами многими другими делами за пределами сервера, но с Counter-Strike в моём сердце. Думаю, мы сможем многое сделать, чтобы помочь другим игрокам изменить свою жизнь с помощью игры, так же, как изменилась моя.

Толедо завершит карьеру будучи капитаном FURIA, вместе с которой он занял первые места на BLAST Rivals 2025 Season 2, IEM Chengdu 2025 и FISSURE Playground 2, а также наставлял Данилу molodoy Голубенко, который был признан лучшим новичком в 2025 году.

