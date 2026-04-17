Team Vitality победила Natus Vincere и прошла в полуфинал IEM Rio 2026 в CS 2

Team Vitality разгромила Natus Vincere со счётом 2:0 в четвертьфинале IEM Rio 2026 — 13:4 на Mirage и 13:6 на Dust 2. Серия побед французского клуба над составом Алекси Aleksib Виролайнена достигла девяти матчей подряд.
Лучшим игроком серии стал Матье ZywOo Эрбо с KD 44-15 и рейтингом 1,92. На Mirage снайпер показал рейтинг 2,53 — лучший результат в 2026 году. На Dust2 первую строчку занял Дан apEX Мадеклер.
Матч прошёл на фоне единственного поражения Vitality за последнее время — накануне клуб уступил Falcons, прервав серию из 18 побед подряд.
В полуфинале IEM Rio 2026 Vitality встретится с бразильской FURIA — матч пройдёт 18 апреля в 21:15 мск. В первом полуфинале в 18:00 по мск сыграют Team Spirit и Team Falcons.