Team Vitality победила Natus Vincere и прошла в полуфинал IEM Rio 2026 в CS 2

Team Vitality разгромила Natus Vincere со счётом 2:0 в четвертьфинале IEM Rio 2026 — 13:4 на Mirage и 13:6 на Dust 2. Серия побед французского клуба над составом Алекси Aleksib Виролайнена достигла девяти матчей подряд.

CS 2. Intel Extreme Masters Rio 2026 . 1/4 финала
17 апреля 2026, пятница. 21:15 МСК
Team Vitality
Окончен
2 : 0
Natus Vincere

Лучшим игроком серии стал Матье ZywOo Эрбо с KD 44-15 и рейтингом 1,92. На Mirage снайпер показал рейтинг 2,53 — лучший результат в 2026 году. На Dust2 первую строчку занял Дан apEX Мадеклер.

Матч прошёл на фоне единственного поражения Vitality за последнее время — накануне клуб уступил Falcons, прервав серию из 18 побед подряд.

В полуфинале IEM Rio 2026 Vitality встретится с бразильской FURIA — матч пройдёт 18 апреля в 21:15 мск. В первом полуфинале в 18:00 по мск сыграют Team Spirit и Team Falcons.

Материалы по теме
Видео
FalleN завершит карьеру в Counter-Strike 2 в конце 2026 года
