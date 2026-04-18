Расписание полуфинала IEM Rio 2026 в Counter-Strike 2

Сегодня, 18 апреля, продолжается турнир Intel Extreme Masters Rio 2026 в Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт два матча в рамках полуфинала. Встречи пройдут в формате best-of-3 (до двух побед), а исход серий приведёт к гранд-финалу. Проигравшим предстоит сыграть матч за третье место.

Расписание IEM Rio 2026 на субботу, 18 апреля

18:00. Team Spirit (Россия) — Team Falcons (Европа);

— Team Falcons (Европа); 21:15. Team Vitality (Европа) — FURIA Esports (Бразилия).

IEM Rio 2026 проходит с 13 по 19 апреля. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 300 тыс.