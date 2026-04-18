Бен Стиллер не любит продолжения комедии «Знакомство с родителями»

Знаменитый актёр Бен Стиллер признался, что не любит сиквелы комедии «Знакомство с родителями». Об этом он написал в обсуждении серии в соцсети Х.

Один из пользователей спросил, нужно ли ему оценить предыдущие фильмы, перед просмотром «Знакомства с родителями 4». В ответ Стиллер сказал, что в этом нет необходимости. При этом артист не объяснил, чем ему не понравились сиквелы комедии.

«Знакомство с родителями 4» выйдет 25 ноября. Картина продолжит серию комедийных фильмов, рассказывающую о незадачливом медбрате Греге Факере, который отправляется к родителям своей девушки, чтобы попросить руки́ их дочери. В новой ленте сыграла певица Ариана Гранде, которая исполняет роль невестки сына Грега Факера. Теперь она будет знакомить своих родителей с отцом и матерью избранника. К своим ролям в новом фильме серии, помимо Стиллера, вернутся Оуэн Уилсон («Марли и я»), Тери Поло («За гранью») и Роберт Де Ниро («Славные парни»).