Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Зрители оценили хоррор «Мумия» ниже «Восстания зловещих мертвецов»

Зрители оценили хоррор «Мумия» ниже «Восстания зловещих мертвецов»
Комментарии

17 апреля в мировом прокате состоялась премьера фильма «Мумия» — нового взгляда на классическую историю о восставшей египетской мумии. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Хоррор получил низкую оценку С+. Таким образом, лента понравилась зрителям меньше, чем другой знаменитый фильм ужасов режиссёра Ли Кронина — «Восстание зловещих мертвецов» (В). Кроме того, новую «Мумию» оценили ниже других недавних хорроров: «Они придут за тобой» (В-), «Я иду искать 2» (В+) и «Крик 7» (В-).

Фото: CinemaScore

«Мумия» рассказывает о молодой семье, на чью дочь по имени Кэти наложили проклятие. После этого девушка бесследно исчезла. Спустя восемь лет самолёт, перевозивший саркофаг, терпит крушение и его содержимое обнаруживается. Внутри лежит уже взрослая Кэти, которая впоследствии возвращается домой, после чего на семью обрушивается тёмная сила. Критики также низко оценили ленту: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила только 45% свежести.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android