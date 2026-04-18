В фильме «Джон Рэмбо» сыграет звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор

Издание The Hollywood Reporter сообщило о пополнении актёрского состава фильма «Джон Рэмбо» — приквела культовых боевиков «Рэмбо» с Сильвестром Сталлоне. Одну из главных ролей исполнит звезда сериала «Очень странные дела» Дэвид Харбор.

Артист воплотит на экране майора Траутмана, который был наставником и командиром главного героя. В оригинальных фильмах его сыграл Ричард Кренна («Дождись темноты»).

«Джон Рэмбо» расскажет о молодости главного героя серии, который отправляется на войну во Вьетнаме. Главную роль исполнит Ноа Сентинео, известный по «Под огнём», «Всем парням, которых я любила» и «Реруту». Режиссёром выступил Ялмари Хеландер, режиссёр «Бессмертного». Съёмки картины завершились в Таиланде.