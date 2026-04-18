Зрители оценили боевик «Нормал» с Бобом Оденкёрком ниже дилогии «Никто»

Зрители оценили боевик «Нормал» с Бобом Оденкёрком ниже дилогии «Никто»
17 апреля состоялась мировая премьера фильма «Нормал» — нового боевика со звездой сериала «Лучше звоните Солу» Бобом Оденкёрком. На следующий день компания CinemaScore представила рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Картина получила оценку С+. Новый фильм понравился зрителям меньше, чем другие боевики с Бобом Оденкёрком — «Никто» (А-) и «Никто 2» («В+). При этом критики тепло приняли ленту: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 77% свежести.

«Нормал» рассказывает о скромном человеке с непростым прошлым, который переезжает в маленький городок, чтобы занять там должность шерифа. Дело об ограблении банка неожиданно оборачивается чем-то более серьёзным. Картина также официально вышла в российском прокате 16 апреля.

