Умерла актриса Натали Бай, звезда «Поймай меня, если сможешь» и «Американской ночи»

Комментарии

Издание LeMonde сообщило о смерти французской актрисы Натали Бай. Она скончалась 17 апреля в возрасте 77 лет.

О случившемся рассказала семья артистки. По данным издания, причиной смерти стала развивающаяся деменция. Актриса умерла у себя дома в Париже, в окружении близких.

Натали Бай снималась в кино и сериалах на протяжении более 50 лет. За это время она сыграла в свыше чем 100 проектах. Зрителям она запомнилась по роли мамы персонажа Леонардо Ди Каприо в культовой ленте «Поймай меня, если сможешь». Она также снялась в популярных фильмах «И всё же Лоранс», «Американская ночь» и «От кутюр». На протяжении своей карьеры актриса получала множество наград, среди которых четыре премии «Сезар» и «Кубок Вольпи за лучшую женскую роль».

