Обновление iOS превращает смартфоны в «кирпичи» — пользователи iPhone

Пользователи в соцсетях сообщают, что актуальное обновление iOS буквально ломает смартфоны. Информация об этом появилась в крупных телеграм-каналах.

Речь идёт об обновлении операционной системы iOS 26.4.1. Пользователи отмечают, что во время скачивания апдейта iPhone внезапно блокируется. Некоторые жалуются, что после обновления стираются данные с устройства. В СМИ сообщают, что люди стали чаще обращаться в сервисы — «починить» смартфоны помогает только перепрошивка.

Компания Apple пока не комментировала ситуацию. Само обновление вышло ещё 8 апреля, но проблемы у пользователей начались спустя неделю. При этом некоторые заявляют, что смогли скачать апдейт без каких-либо проблем.