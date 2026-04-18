Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Мультфильм «Дoлина папоротников» получит ремейк с живыми актёрами

Мультфильм «Дoлина папоротников» получит ремейк с живыми актёрами
Компания Amazon MGM Studios начала разработку ремейка знаменитого мультфильма «Дoлина папоротников: Последний тропический лес». Дата выхода адаптации с живыми актёрами пока неизвестна.

Оригинальная лента 1992 года рассказывала о волшебных обитателях австралийского леса. Персонажи борются за спасение своего дома от Хексуса — злого духа, который угрожает вырубить все деревья. Главные роли в мультфильме озвучили Тим Карри («Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке), Кристиан Слэйтер (»Мистер Робот"), Робин Уильямс («Умница Уилл Хантинг») и другие актёры.

Режиссёром реймейка выступит Мариэль Хеллер — автор фильма «Ночная сучка» с Эми Адамс. Она также выступит сценаристом ленты.

Комментарии
