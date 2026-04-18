Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Team Spirit без Коллапса выиграла стартовый матч PGL Wallachia S8 по Dota 2

Комментарии

Состав Team Spirit по Dota 2 начал выступление на турнире PGL Wallachia Season 8 с победы над Vici Gaming — «драконы» оказались сильнее китайских оппонентов со счётом 2:1.

Права на трансляцию матчей PGL Wallachia Season 8 в России принадлежат Okko.

Это первый матч «драконов» на LAN без основного оффлейнера Магомеда Collapse Халилова — его заменяет Богдан Batyuk Батюк, дебютирующий на большой сцене.

Первые победы на групповом этапе также одержали Xtreme Gaming, Aurora и Team Liquid. Сегодня свои матчи также проведут российские команды PARIVISION и BetBoom Team.

Групповой этап PGL Wallachia S8 по Dota 2 проходит в студии в Бухаресте с 18 по 22 апреля, для выхода в плей-офф команда должна выиграть три матча прежде, чем потерпит три поражения. Призовой фонд чемпионата составляет $ 1 млн.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android