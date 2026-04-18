Баскетболист Леброн Джеймс выпустил ролик к «Одиссее» Кристофера Нолана с новыми кадрами

Баскетболист Леброн Джеймс выпустил ролик к «Одиссее» Кристофера Нолана с новыми кадрами
Знаменитый американский баскетболист Леброн Джеймс представил проморолик к фильму «Одиссея» Кристофера Нолана. Видео спортсмен опубликовал на своей странице в соцсети X.

В ролике спортсмен ведёт мяч и забрасывает его в кольцо, вместе со своим сыном Бронни Джеймсом. Параллельно на экране появляются новые кадры из будущего фильма. Джеймс также проводит параллели между путешествием главного героя картины и предстоящем участием баскетбольной команды «Лейкерс» в плей-офф НБА.

Ни одна стоящая легенда не шла простым путем. Препятствия и перемены на каждом шагу.

«Одиссея» выйдет в мировом прокате 17 июля. Картина расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Съёмки фильма продлились полгода и завершились в августе 2025 года. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры: Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

