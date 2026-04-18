Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Алек Болдуин вновь предстанет перед судом из-за убийства на съёмках фильма «Ржавчина»

Комментарии

Издание Variety сообщило, что знаменитый актёр Алек Болдуин вновь предстанет перд судом по делу об убийстве на съёмках фильма «Ржавчина». Заседание должно состоятся в октябре.

В СМИ сообщили, что 17 апреля Верховный суд Лос-Анджелеса принял заявление осветителя Сержа Светного, который находился во время стрельбы на площадке. Он утверждает, что из-за халатности Алека Болдуина он испытал эмоциональное потрясение. Теперь артист вновь должен посетить слушанье, но уже в рамках гражданского иска.

Происшествие с участием Болдуина произошло 22 октября 2021 года. Актёр выстрелил из реквизитного пистолета и боевая пуля попала в оператора Галину Хатчинс — она погибла. Сам Болдуин заявлял, что во время инцидента был уверен, что оружие заряжено холостым патроном. В 2024 году с артиста были сняты все обвинения.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android