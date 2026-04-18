Алек Болдуин вновь предстанет перед судом из-за убийства на съёмках фильма «Ржавчина»

Издание Variety сообщило, что знаменитый актёр Алек Болдуин вновь предстанет перд судом по делу об убийстве на съёмках фильма «Ржавчина». Заседание должно состоятся в октябре.

В СМИ сообщили, что 17 апреля Верховный суд Лос-Анджелеса принял заявление осветителя Сержа Светного, который находился во время стрельбы на площадке. Он утверждает, что из-за халатности Алека Болдуина он испытал эмоциональное потрясение. Теперь артист вновь должен посетить слушанье, но уже в рамках гражданского иска.

Происшествие с участием Болдуина произошло 22 октября 2021 года. Актёр выстрелил из реквизитного пистолета и боевая пуля попала в оператора Галину Хатчинс — она погибла. Сам Болдуин заявлял, что во время инцидента был уверен, что оружие заряжено холостым патроном. В 2024 году с артиста были сняты все обвинения.