«Трогательно, красиво и необычно»: игроки хвалят Pragmata от Capcom
17 апреля состоялся релиз Pragmata — новой игры от разработчиков Resident Evil из студии Capcom. Многие игроки уже оценили проект и опубликовали свои обзоры.

На платформе Steam уже сформировался рейтинг от пользователей — сейчас он находится в категории «Крайне положительные» и составляет 96% на основе более четырёх тысяч отзывов. Проект хвалят за необычный геймплей, красивую графику и трогательный сюжет. Игроки отмечают, что бои получились максимально захватывающими благодаря мини-играм во время стрельбы, а разработчики успешно поработали над оптимизацией. При этом, некоторым пользователям не понравился геймплей — пишут, что сражения получились слишком длинными.

Что пишут игроки о Pragmata:

Capcom в этом году удивляет и дарит нам очень много контента! Долго ждал эту игру, пока очень нравится. По первому впечатлению, милая и душевная игра: визуально выглядит красиво, а по геймплею необычно. Очень надеюсь, что финал у этой игры не будет грустным и никого не заставит плакать.
Pragmata — это идеальный пример «скрытого шедевра». Игра, которую не заметили массы, но полюбили те, кто дал ей шанс. Это не «убийца» всего и вся. Это просто очень хорошая одиночная игра. Вам точно зайдёт, если вы устали от онлайн-игр и ищете красивый, крепко сбитый и, главное, законченный одиночный экшен на пару вечеров.
Игра затянула с первых минут. Великолепная графика и дизайн, интересная история и отличная оптимизация. 100fps на ультра-настройках с трассировкой пути при такой шикарной графике и без единого затупа — просто жму руку разработчикам. Кстати в игре используется движок серии игр Resident Evil, а не убогий Unreal Engine 5 — что просто великолепно!
Capcom явно не собирается ослаблять хватку после релиза Resident Evil Requiem. Pragmata оставила у меня довольно сильное впечатление — это редкий случай, когда игра пытается дать что-то новое в ощущениях от геймплея и истории. Больше всего зацепила геймплейная связка.
Растягивание гейплея за счёт дибильной мини-игры на каждом противнике, чтобы нанести чуточку больше урона — самая убогая механика в шутере, которую можно было придумать. Получился штуер, в котором выстрел в голову или по слабым точкам ничего не решает. Слишком стерильная цветовая палитра игры

Pragmata уже достуна на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. Главным героем выступает космонавт Хью, который находится на исследовательской станции вместе с девочкой-андроидом по имени Диана. Им предстоит объединить усилия, чтобы победить злобный ИИ и наконец вернуться вместе на Землю.

