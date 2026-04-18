Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В League of Legends появится поддержка геймпадов

В League of Legends появится поддержка геймпадов
Комментарии

Riot Games перенесёт управление с клавиш WASD в ранговые матчи League of Legends с выходом патча 26.9, запланированного на 29 апреля. Тогда же стартует второй ранговый сезон.

Альтернативный способ управления, позволяющий перемещать персонажа с помощью клавиатуры вместо кликов мыши, появился в тестовом режиме ещё в августе 2025 года. По итогам тестирования Riot зафиксировала небольшое преимущество классического управления — показатель побед у игроков на point-and-click чуть выше, чем у пользователей WASD.

Датамайнер SkinSpotlights также обнаружил в патче 26.9 поддержку геймпада: контроллер можно будет подключить через раздел WASD в настройках управления. Ранее игра с геймпада была возможна только через сторонние утилиты.

Вместе с WASD в игру добавят расширенные настройки курсора и гибкую конфигурацию раскладки клавиш.

Материалы по теме
В перезапуске League of Legends саппорты будут переработаны
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android