«У меня нет намерения становиться тренером». FalleN — о планах после завершения карьеры

Габриэль FalleN Толедо на IEM Rio 2026 поделился планами на период после завершения карьеры игрока. Бразилец намерен остаться в FURIA в управленческой роли и заняться созданием контента.

По словам Толедо, должность тренера его не интересует — ритм жизни тренера не отличается от игрового. Вместо этого он планирует сосредоточиться на стримах, YouTube-канале с разбором игры для бразильской аудитории и, возможно, запуске подкаста. Для работы с контентом FalleN уже подготовил базы в Бразилии и за рубежом.

У меня нет намерения становиться тренером по CS. Хочу помогать команде другими способами — ездить на турниры, быть рядом и так далее, но тренером становиться не планирую. Во-первых, у нас уже есть отличный тренер — Sidde, во-вторых, жизнь тренера очень похожа на жизнь игрока — она такая же сложная и связана с постоянными разъездами. Было бы безумием уходить с одной такой роли, чтобы сразу перейти в другую — в этом нет никакого смысла.

Параллельно игрок продолжит участвовать в управлении CS-направлением FURIA и не исключил постепенного перехода на менеджерскую позицию внутри организации.

Возможно, со временем возьму на себя и другие роли внутри организации. Пока сложно точно сформулировать все планы, но уверен, когда у меня появится больше свободного времени, появится и много классных возможностей.