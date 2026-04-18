Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

JL присоединился к составу MOUZ в CS 2

Комментарии

Киберспортивная организация MOUZ сообщила, что бывший игрок NAVI Юстинас jL Лекавичус присоединился к составу в Counter-Strike 2 на время проведения PGL Astana 2026 и CS Asia Championships 2026.

Лекавичус заменит Людвига Brollan Бролина, а роль IGL перешла к Дориану xertioN Берману.

Состав MOUZ в CS 2 на ближайших турнирах:

  • Дориан xertioN Берман;
  • Адам torzsi Торжаш;
  • Лотан Spinx Гилади;
  • Адриан xelex Винце;
  • Джустинас jL Лекавичус;
  • Дэннис sycrone Нильсен (тренер).

Ранее jL сыграл за Team Liquid на Roman Imperium Cup VI, который проходил с 12 по 15 марта 2026 года. «Лошадки» прошли в плей-офф турнира в Вила-Нова-ди-Гая, разделив второе место с BESTIA.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android