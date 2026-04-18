Team Vitality — второй финалист IEM Rio 2026 в Counter-Strike 2

Team Vitality победила FURIA в полуфинале Intel Extreme Masters Rio 2026 в Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 2:0 — 13:10 на Overpass и 13:10 на Ancient.

CS 2. Intel Extreme Masters Rio 2026 . 1/2 финала
18 апреля 2026, суббота. 21:15 МСК
FURIA
Окончен
0 : 2
Team Vitality

Лучшим игроком серии стал Матье ZywOo Эрбо с KD 49-27 и рейтингом 1,60. Со стороны FURIA себя лучше всего показали Кайке KSCERATO Серато и Марэк YEKINDAR Галинскис с результатом 36-28 и 43-33 соответственно.

Team Vitality сразится в финале с Team Spirit, в то время как FURIA предстоит побороться с Team Falcons за третье место. Матчи пройдут 19 апреля в 20:00 и 16:30 мск.

IEM Rio 2026 проходит с 13 по 19 апреля. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 300 тыс.

Материалы по теме
«У меня нет намерения становиться тренером». FalleN — о планах после завершения карьеры
