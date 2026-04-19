Расписание выхода мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»

23 апреля состоится премьера мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го». Сюжет анимационного проекта развернётся между вторым и третьим сезонами оригинального шоу — зимой 1985 года. Герои «Очень странных дел», среди которых Майк, Одиннадцатая и Макс, столкнутся с новой угрозой из Изнанки. Потусторонние силы вновь напали на город Хоукинс, только компания подростков сможет их остановить.

В первый сезон войдёт 10 эпизодов — все они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Получит ли проект второй сезон, пока неизвестно.

