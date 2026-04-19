«В будущем ИИ сможет заменить тебя»: Шарлиз Терон раскритиковала Тимоти Шаламе

«В будущем ИИ сможет заменить тебя»: Шарлиз Терон раскритиковала Тимоти Шаламе
Издание The New York Times взяло интервью у знаменитой актрисы Шарлиз Терон. Она раскритиковала Тимоти Шаламе за его высказывания о разных видах искусства.

Ранее актёр заявил, что до балета и оперы в нашем мире никому нет дела. Терон отметила, что высказывание артиста было слишком опрометчивым. Она считает, что в будущем искусственный интеллект сможет заменить Шаламе, а вот живые танцы на сцене — нет.

Как же я надеюсь, что когда-нибудь встречусь с Шаламе. Это было очень опрометчивое замечание в адрес двух видов искусства, которые нам нужно постоянно поддерживать, потому что им приходится нелегко. Через 10 лет ИИ сможет выполнять работу Тимоти, но не сможет заменить человека, танцующего на сцене вживую. И мы не должны попирать другие виды искусства.

Слова Тимоти Шаламе вызвали бурную реакцию среди звёзд Голливуда и театрального сообщества. Так, легендарный режиссёр Стивен Спилберг выразил своё отношение к конфликту, сказав, что балет и театр всегда будут нужны зрителям. Исполнительный директор Королевского балета и оперы Алекс Бирд также не остался в стороне, сказав, что публика сплочённо раскритиковала заявление Шаламе.

Что можно посмотреть в кино прямо сейчас:
Паттинсон и Зендея убивают любовь: почему стоит смотреть фильм «Вот это драма»
Паттинсон и Зендея убивают любовь: почему стоит смотреть фильм «Вот это драма»
Комментарии
